Как безопасно сходить в поход зимой

Необходимо заранее, вплоть до мелочей, продумать список снаряжения и других необходимых вещей. Давайте разберемся, что нужно взять в поход зимой.
Плюсы и минусы зимнего туризма
У каждого варианта активного отдыха имеются свои преимущества и недостатки. Недаром одни выбирают летние прогулки, другие еще в ноябре выбираются в путешествия на велосипеде, а третьим не страшны и походы зимой. Если вы только решаете, подходит ли последний вариант для вас, то, чтобы не совершить ошибку, сразу взвесьте все его за и против.
Преимущества. Некоторые неопытные любители активного отдыха отказываются от зимних походов из-за холодов. Кажется, что легко замерзнуть и ощущать постоянный дискомфорт, простудиться. Однако в процессе движения организм хорошо согревается. Важно только точно знать, как одеться в поход зимой.
Другие достоинства:
- отсутствие грязи под ногами. Как правило, земля стянута морозом и сверху покрыта снегом;
- бодрящий морозец и прекрасные пейзажи позволяют получить заряд бодрости, избавиться от сезонной депрессии, приобрести новые умения и впечатления;
- ощущение умиротворения и единения с природой;
- минимальная вероятность столкнуться с другими отдыхающими. Немногие рискуют отправиться в поход в зимние месяцы, потому можно наслаждаться общением с друзьями и не переживать, что на выбранном маршруте будут толпы других туристов;
- отсутствие проблем с водой. Для технических нужд можно растопить снег, который всегда под рукой.
Недостатки. Без них, конечно, никуда. Прежде всего важно понимать, что зимняя погода более непредсказуема, чем летняя. Даже если синоптики уверяют в хорошем прогнозе, остается вероятность резких перемен, снижения температуры или снегопадов.
Другие минусы:
- зимняя одежда и снаряжение для похода в лес или горы весит больше и стоит дороже, чем летнее оборудование;
- такое путешествие — все же экстрим, и он по силам не каждому. Нужно реально оценить свои возможности, физическое состояние;
- чтобы было тепло, нужно двигаться, уметь разводить костер и знать, как обогреть палатку зимой в походе.
Что следует предусмотреть
Маршрут. Это наиболее важный момент. Ведь для однодневного похода требуется минимум вещей и еды. Более длительные предполагают тщательную подготовку. Длина маршрута должна соответствовать физическим силам всех участников. Ведь передвижение на грани возможностей — не лучший вариант отдыха. Он чреват изнеможением и повышенной вероятностью травматизма. Разрабатывая маршрут, также помните, что зимой длительные остановки на отдых делать не получится. Как правило, днем делают короткие привалы, а полноценный отдых оставляют на вечер и ночь. Также всегда следует делать поправку на вероятное ухудшение погоды.
Состояние тропы. Место активного отдыха, а также рельеф являются значимыми показателями при подборе снаряжения. Ведь приятный летом подъем в гору зимой может превратиться в трудный и даже опасный квест. Следует сразу делать скидку на сложность передвижения по льду или снегу. По возможности следует уточнить реальное состояние тропы. Если она протоптана, то передвигаться по ней будет сравнительно легко. Идти по снегу гораздо труднее. При вероятности высоких сугробов стоит задуматься о походах на лыжах или снегоступах. Однако в этом случае должны быть соответствующие навыки.
Прогноз погоды. Перед выходом следует убедиться, что на время пути не прогнозируется ухудшение погоды. Допустимый минимальный температурный режим каждый путешественник устанавливает для себя самостоятельно. Ведь одних и −20°С не сможет остановить, а другие при −10°С не готовы покидать теплую квартиру. Также не забывайте делать поправку на ветер. Ведь его порывы делают ощущение мороза еще существеннее. Опытные туристы советуют зимой исходить из правила: чем холоднее на улице, тем короче и проще должен быть переход. Лучше сохранить силы, чем преодолевать маршрут на их пределе.