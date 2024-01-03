Как безопасно сходить в поход зимой

Прогноз погоды. Перед выходом следует убедиться, что на время пути не прогнозируется ухудшение погоды. Допустимый минимальный температурный режим каждый путешественник устанавливает для себя самостоятельно. Ведь одних и −20°С не сможет остановить, а другие при −10°С не готовы покидать теплую квартиру. Также не забывайте делать поправку на ветер. Ведь его порывы делают ощущение мороза еще существеннее. Опытные туристы советуют зимой исходить из правила: чем холоднее на улице, тем короче и проще должен быть переход. Лучше сохранить силы, чем преодолевать маршрут на их пределе.