Мокрый снег с дождем прогнозируют в Ростовской области 3 января

В течении суток прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. Это может стать причиной обрушения ветхих деревьев и конструкций. Кроме того, спасатели предупредили о налипании мокрого снега на провода линии электропередач. В совокупности с ветром, это может привести к обрыву проводов.