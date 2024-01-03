Мокрый снег с дождем прогнозируют в Ростовской области 3 января

О прогнозе рассказали в донском ГУ МЧС.
В ближайшие сутки на регион обрушатся дожди. В северных районах ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется до + 6 градусов, а ночью опустился — до −5.
В течении суток прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. Это может стать причиной обрушения ветхих деревьев и конструкций. Кроме того, спасатели предупредили о налипании мокрого снега на провода линии электропередач. В совокупности с ветром, это может привести к обрыву проводов.
Напомним, что в середине декабря 2023 года подобная погода стала причиной настоящей коммунальной катастрофы. От света и отопления несколько дней были отрезаны десятки тысяч жителей региона.