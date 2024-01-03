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Из-за гололеда в Воронежской области продлили желтый уровень опасности

На севере региона ударили морозы.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Воронежской области из-за гололедицы, которая наступила 3 января. Актуальная информация об этом появилась на прогностической карте ЦФО.

Утром в среду жители региона заметили, что снежный покров покрылся твердой коркой, наблюдаются гололедно-изморозевые отложения. При этом температура воздуха, как и прогнозировали синоптики, опустилась ночью до −20.

Ранее МЧС оповестило об аномально холодной погоде. С 3 по 7 января по северу области ожидается температура до −15… −22 градусов мороза.

Воронежцам рекомендовали теплее одеваться, а при дальних поездках на автомобиле иметь при себе запас горючего.