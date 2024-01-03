В Волгоградскую область придет 13-градусный мороз со снегом

В среду, 3 января, синоптики прогнозируют в регионе сильные осадки в виде дождя со снегом, в отдельных районах образование гололеда и тумана. Ночью температура опустится до 0…-5 градусов, днем она не поднимется выше +3. В отдельных районах ожидается мороз до −13 градусов.