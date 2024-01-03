В Волгоградскую область придет 13-градусный мороз со снегом

В среду, 3 января, синоптики прогнозируют в регионе сильные осадки в виде дождя со снегом, в отдельных районах образование гололеда и тумана. Ночью температура опустится до 0…-5 градусов, днем она не поднимется выше +3. В отдельных районах ожидается мороз до −13 градусов.
На следующий день, 4 января, также прогнозируется снег и гололедица. Скорость порывов ветра достигнет 7−12 м/с. Ночью в северных районах температура будет достигать −20, днем резко потеплеет до +5 градусов.
В пятницу прогнозируется схожая погодная ситуация — гололедица, туман и снег с дождем.