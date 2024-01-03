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В Башкирии из-за метели закрыли движение на ряде трасс

В Башкирии из-за метели до 16:00 часов закрыто движение на ряде дорог, сообщили в ГИБДД республики.
Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 93% 760 мм рт. ст. +3°

Так, ограничения введены на трассах Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 115 по 249 км, Белорецк-Учалы — Миасс с 2 по 99 км и Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 205 км. Запрет на движение действует для водителей автобусов, такси, легковых автомобилей и грузовых машин.

Об открытии движения будет сообщено дополнительно, указывается в сообщении ведомства.