В Башкирии из-за метели закрыли движение на ряде трасс

Так, ограничения введены на трассах Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 115 по 249 км, Белорецк-Учалы — Миасс с 2 по 99 км и Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 205 км. Запрет на движение действует для водителей автобусов, такси, легковых автомобилей и грузовых машин.



Об открытии движения будет сообщено дополнительно, указывается в сообщении ведомства.