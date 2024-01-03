Жители нескольких улиц Омска остались без воды из-за аварии на водопроводе

По информации пресс-службы омского водоканала, в 22.20 вода на аварийном трубопроводе была отключена. А в 2.30 3 января потребители были переключены на другую ветку. К 10 утра без воды все еще оставались жители частного сектора по улице Худенко и частная немецкая школа.