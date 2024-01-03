Жители нескольких улиц Омска остались без воды из-за аварии на водопроводе

В результате жители нескольких улиц остались без воды. Местные жители сообщили об аварии в социальных сетях, когда вода стала заливать придомовую территорию. При этом они уверяют, что порыв произошел еще 25 декабря.
По информации пресс-службы омского водоканала, в 22.20 вода на аварийном трубопроводе была отключена. А в 2.30 3 января потребители были переключены на другую ветку. К 10 утра без воды все еще оставались жители частного сектора по улице Худенко и частная немецкая школа.
Еле-еле бежит вода из крана в домах поселка Кордный, на улицах 2 и 3-я Молодежная. Вода подается в трубопровод на этом участке при пониженном давлении.
Аварию устраняют 4 бригады, 2 единицы откачивающей техники, 2 экскаватора, 4 машины аварийно-восстановительных работ. Место порыва обнаружено, ведутся ремонтные работы. Еще 2 бригады проводят уборку на месте выхода воды.
Диспетчер водоканала обеспечивает подвоз питьевой воды по заявкам горожан. Машина с водой стоит у дома № 40 по улице 2-я Молодежная.