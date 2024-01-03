В первую неделю января ожидается теплая погода до +15 градусов

По данным Узгидромета, в среду и четверг на территории Узбекистана сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха сегодня днем составит +8…+13, завтра немного повысится до +12…+15, в ночные часы столбик термометра будет около 0 градусов.
В четверг в ночные и утренние часы по республике возможен туман, в дневные и вечерние часы в отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.
В пятницу, 5 января, по центральным и южным районам Узбекистана в ночные и утренние часы возможен дождь, по горным районам — снег. Температурный фон ночью будет в пределах 0…+5, днем — +10…+15.
В столице установится погода без осадков, лишь 5 января ночью и утром возможен дождь.
Температура сегодня, 3 января, днем составит +10…+12, 4 января ночью — 0…+2, днем — +13…+15, 5 января ночью — +2…+4, днем — +11…+13 градусов.