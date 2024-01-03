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Температура воздуха в Петербурге опустится до минус 23 градусов

В Ленобласти морозы местами достигнут минус 31 градуса.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°

Петербург и Ленобласть оказались в полной власти морозов. Причиной резкого и пробирающего до костей холода стал антициклон, а точнее — его периферия, формирующая погодные условия. Из-за надвигающегося вихря температура воздуха в Северной столице будет держаться в промежутке от минус 21 до минус 23 градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

— В регионе сохранится переменная облачность, обойдется без существенных осадков, местами появится изморозь, — уточнил метеоролог в новой публикации.

В Ленобласти ситуация оказалась еще более зубодробительной: здесь холода достигнут отметок на столбике термометра от минус 20 до минус 25° градусов. Местами встретятся и показатели, перешедшие за минус 30 градусов. Ветер в регионе восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Кстати, атмосферное давление упадет и составит 763 миллиметров ртутного столба, оказавшись выше нормы.