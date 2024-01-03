Температура воздуха в Петербурге опустится до минус 23 градусов

Петербург и Ленобласть оказались в полной власти морозов. Причиной резкого и пробирающего до костей холода стал антициклон, а точнее — его периферия, формирующая погодные условия. Из-за надвигающегося вихря температура воздуха в Северной столице будет держаться в промежутке от минус 21 до минус 23 градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Михаил Леус.
— В регионе сохранится переменная облачность, обойдется без существенных осадков, местами появится изморозь, — уточнил метеоролог в новой публикации.
В Ленобласти ситуация оказалась еще более зубодробительной: здесь холода достигнут отметок на столбике термометра от минус 20 до минус 25° градусов. Местами встретятся и показатели, перешедшие за минус 30 градусов. Ветер в регионе восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Кстати, атмосферное давление упадет и составит 763 миллиметров ртутного столба, оказавшись выше нормы.