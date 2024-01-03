Температура воздуха в Петербурге опустится до минус 23 градусов

Петербург и Ленобласть оказались в полной власти морозов. Причиной резкого и пробирающего до костей холода стал антициклон, а точнее — его периферия, формирующая погодные условия. Из-за надвигающегося вихря температура воздуха в Северной столице будет держаться в промежутке от минус 21 до минус 23 градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Михаил Леус.