Южноуральцев призвали отказаться от дальних поездок из-за погодных условий

Сотрудники южноуральской госавтоинспекции, экипажи ДПС и дорожные службы в связи с этим переведены на круглосуточный режим работы.
Все эти службы нацелены на обеспечение безопасности дорожного движение, а также на оказание помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию.
Из-за погодных условий, жителей Челябинской области призывают отказаться от дальних поездок. Если же она необходима, то стоит предпринять меры предосторожности: взять с собой тёплые вещи, термос с горячим чаем, лопату, а также заправить полный бак топлива.
Для безопасного же движения необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, интервальную дистанцию между автомобилями и не совершать резких манёров.
«Берегите себя! При возникновении затруднительных ситуаций обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112», — отметили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.