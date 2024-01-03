Госсобрание Башкирии вернётся к проблеме бродячих собак

— Проблема бездомных собак — это целый клубок трудных вопросов, включая обеспечение безопасности людей, идентификацию и стерилизацию животных, строительство и содержание приютов, ответственность владельцев за их питомцев, — прокомментировал Константин Толкачев. — Сложнее всего решается вопрос с агрессивными особями, которые после вакцинации и стерилизации не должны возвращаться в прежнюю среду обитания. Нам необходимо выработать рабочий механизм, который при условии гуманного обращения с животными обеспечил бы безопасность людей и сдержал бы рост численности бродячих животных. Для этого мы оценим текущее положение дел и проанализируем опыт субъектов, принявших региональные законы, в том числе законы об эвтаназии агрессивных собак, представляющих реальную опасность для человека. На основе анализа и с учетом реальных возможностей республики будем вырабатывать решения — совместно с экспертами и общественниками. Здесь нужен взвешенный, профессиональный подход без популизма.