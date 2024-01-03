Появилась схема трассы М-12 с развязками в Нижегородской области

Схему скоростной федеральной трассы М-12 Москва — Казань с развязками и многофункциональными зонами дорожного сервиса (МФЗ) представила госкомпания «Автодор». Схема опубликована в телеграм-канале компании.
Путешественникам рекомендует заранее посмотреть, где и как лучше заезжать и съезжать с платной дороги.
Развязки на участке трассы в Нижегородской области находятся в Дивееве, у Арзамаса и недалеко от Сергача.
Автолюбители могут добавить точки, где планируют останавливаться по пути.
«Какой бы быстрой ни была дорога, важно делать остановки на отдых. Необходимо давать глазам передохнуть. А еще заправить авто, перекусить и сходить в туалет», — говорится в сообщении.
Напомним, движение по новому участку трассы М-12 «Восток» было запущено в Нижегородской области 8 сентября.