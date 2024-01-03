Епископ Екатеринодарский и Кубанский Василий 3 января возведен в сан митрополита. Это произошло на Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе Москвы. Церемонию проводил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«На основании определения Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2023 года преосвященнейший епископ Екатеринодарский и Кубанский Василий возведен в сан митрополита», — сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.
Новый глава Кубанской митрополии был назначен 27 декабря. Им стал епископ Армавирский и Лабинский Василий.
Известно, что Аркадий Кулаков родился в октябре 1971 года в Томске, окончил Томский медуниверситет, клиническую ординатуру при Сибирском госуниверситете. Учился на заочном отделении Томской духовной семинарии и в Московской духовной академии.
Он был настоятелем храма Спаса Нерукотворного в Новосибирской области, наместником Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря в поселке Горные Ключи Приморского края. За это время под началом епископа построено и реконструировано несколько церквей.
На Кубань священник прибыл в 2020 году. Отмечается, что он временно он продолжит руководить Армавирской епархией.