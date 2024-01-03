Южноуральцев призвали в новогодние поездки брать полис ОМС

В это время многие отправляются в путешествия или же просто в поездки по региону. В южноуральском отделении территориального фонда медстрахования напомнили, что в них лучше всего брать полисы ОМС для того, чтобы оперативно и бесплатно получить медицинскую помощь.
Также в ТФОМС отметили, что полисы обязательного медицинского страхования действуют на всей территории России, получить по ним помощь можно вне зависимости от места наступления стразового случая.
В топ неприятностей, связанных со здоровьем в зимний период входят: травмы от падений, порезы и ожоги, расстройства работы органов пищеварения, а также заболевания гриппом и ОРВИ. По всем этим случаям в любом регионе РФ можно получить медпомощь, гарантированную полисом ОМС.
В случае же возникновения вопросов, связанных с получением бесплатной медицинской помощи, можно обратиться на горячие линии компаний, которые занимаются предоставлением страховых услуг или по телефону территориального фонда медстрахования.