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Властям Челябинска не удается справиться с мусорным коллапсом

Властям Челябинска не удается справиться с мусорным коллапсом — это следует из сообщения по итогам заседания ежедневного оперативного штаба под председательством главы Натальи Котовой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Регоператору (ООО «ЦКС»), как заверяют власти, «оказывается всестороннее содействие по ликвидации мусорных навалов на контейнерных площадках». Сейчас задействовано 40 мусоровозов, семь грейферов, два погрузчика и шесть самосвалов.

«Количество критических точек, требующих незамедлительного вывоза мусора, сокращается. Однако фиксируется возникновение новых, в других местах», — говорится в комментарии.

Администрации районов и регоператор привлекают дополнительную технику для вывоза мусора, в том числе от предприятий.

Кроме того, в уборке снега принимают участие 453 рабочих и 328 единиц техники. «С учетом снегопада делается упор на расчистку дорог и ликвидацию колейности. Всем подрядчикам поставлена задача сократить сроки вывоза снега, складированного на обочинах», — уточняют в мэрии.

На расчистке жилых кварталов от снега работают 1130 дворников и 56 единиц техники управляющих компаний.

ЖКХ