Властям Челябинска не удается справиться с мусорным коллапсом

Регоператору (ООО «ЦКС»), как заверяют власти, «оказывается всестороннее содействие по ликвидации мусорных навалов на контейнерных площадках». Сейчас задействовано 40 мусоровозов, семь грейферов, два погрузчика и шесть самосвалов.
«Количество критических точек, требующих незамедлительного вывоза мусора, сокращается. Однако фиксируется возникновение новых, в других местах», — говорится в комментарии.
Администрации районов и регоператор привлекают дополнительную технику для вывоза мусора, в том числе от предприятий.
Кроме того, в уборке снега принимают участие 453 рабочих и 328 единиц техники. «С учетом снегопада делается упор на расчистку дорог и ликвидацию колейности. Всем подрядчикам поставлена задача сократить сроки вывоза снега, складированного на обочинах», — уточняют в мэрии.
На расчистке жилых кварталов от снега работают 1130 дворников и 56 единиц техники управляющих компаний.