Властям Челябинска не удается справиться с мусорным коллапсом

Кроме того, в уборке снега принимают участие 453 рабочих и 328 единиц техники. «С учетом снегопада делается упор на расчистку дорог и ликвидацию колейности. Всем подрядчикам поставлена задача сократить сроки вывоза снега, складированного на обочинах», — уточняют в мэрии.