Жители Таштагола пожаловались на проблемы с крышей многоэтажки

Издание «Новая Шория» опубликовало жалобы жителей Таштагола после новости об обрушении крыши в Междуреченске — они сообщили о подобных проблемах в своём жилье. Так, крыша пятиэтажке на улице Ленина течёт уже несколько лет. По словам местного жителя, каждую весну и зиму прямо в квартирах идёт дождь. «…уже обращались в администрацию и в ЖКХ, результата нет, нужно менять кровлю крыши, пару лет назад из-за этой течи у нас взорвался счётчик, и от воды по потолку и стенам пошёл грибок и плесень, мы сделали косметический ремонт в квартире. И вот так из года в год, делается за свой счёт косметический ремонт + платим за капитальный ремонт», — написал очевидец событий. Пострадавшие отмечают, что капитального ремонта ни крыши, ни подъездов не проводили уже более 15 лет.