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Никто никуда не летит: Авиакомпания Wizz air неожиданно отменила все рейсы из Кишинева, начиная с 15 января

Причина пока неизвестны.
Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Wizz air отменила все рейсы из Кишинева, начиная с 15 января.

Причина пока неизвестны.

Авиакомпания вернулась в Молдову 14 декабря.

Были доступны три направления: Рим, Милан, Лондон.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Ситуацию прокомментировал министр инфраструктуры Андрей Спыну.

По его словам, Wizz Air подтвердила, что в их системе возникла техническая проблема из-за изменения кода аэропорта.

«В течение дня предстоит решить. У нас нет никакой информации о приостановке полетов. И вчера вечером, и сегодня Wizz Air подтвердила эту техническую проблему», — отметил министр инфраструктуры и регионального развития.

туризм и отдых