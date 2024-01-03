Никто никуда не летит: Авиакомпания Wizz air неожиданно отменила все рейсы из Кишинева, начиная с 15 января

Авиакомпания Wizz air отменила все рейсы из Кишинева, начиная с 15 января.
Причина пока неизвестны.
Авиакомпания вернулась в Молдову 14 декабря.
Были доступны три направления: Рим, Милан, Лондон.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Ситуацию прокомментировал министр инфраструктуры Андрей Спыну.
По его словам, Wizz Air подтвердила, что в их системе возникла техническая проблема из-за изменения кода аэропорта.
«В течение дня предстоит решить. У нас нет никакой информации о приостановке полетов. И вчера вечером, и сегодня Wizz Air подтвердила эту техническую проблему», — отметил министр инфраструктуры и регионального развития.