В Сочи объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности

«На период с 3 по 5 января в горах Сочи выше 1500 м н. у. м. — лавиноопасно», — говорится в сообщении.



Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности.



Основные правила поведения в районах схода лавин: не выходите в горы в снегопад и непогоду, следите за изменением погоды, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин, избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев.