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Минобороны наградило экс-главу полиции Екатеринбурга, погибшего на СВО

Бывшего руководителя УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Трифонова посмертно наградили медалью Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Об этом URA.RU рассказала его адвокат Ольга Кезик.

«Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно», — поделилась Кезик. По ее словам, точной информации о похоронах Трифонова пока нет, только версия, что церемония пройдет в Москве, где живет его семья.

О смерти Трифонова стало известно 3 января. Предположительно, трагедия случилась в конце декабря. Трифонов отправился на фронт буквально за несколько недель до этого. Причем его долго не хотели пускать туда.

В августе 2022-го Ленинский райсуд признал Трифонова виновным в получении взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Сначала Трифонову дали девять с половиной лет колонии. Впоследствии срок сократили на два месяца, добавили конфискацию имущества и убрали из обвинения статью за приобретение огнестрельного оружия. Трифонова также лишили звания генерал-майора и госнаград. Сам Трифонов до последнего не признавал вину.