Минобороны наградило экс-главу полиции Екатеринбурга, погибшего на СВО

В августе 2022-го Ленинский райсуд признал Трифонова виновным в получении взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Сначала Трифонову дали девять с половиной лет колонии. Впоследствии срок сократили на два месяца, добавили конфискацию имущества и убрали из обвинения статью за приобретение огнестрельного оружия. Трифонова также лишили звания генерал-майора и госнаград. Сам Трифонов до последнего не признавал вину.