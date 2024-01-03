Снегопады и метели обещают в Челябинской области 4 января

Сильные снегопады, метели и гололёд ожидаются в отдельных районах Челябинской области 4 января. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.
По данным синоптиков, в четверг на Южном Урале будет облачно, пройдёт снег, на крайнем юге — мокрый. В отдельных районах возможны метели. На дорогах вероятны снежные заносы и гололёд, местами сильный. Порывы ветра достигнут 14 м/с.
В ночь на 4 января на севере региона на термометрах будет от 17 до 22 градусов мороза, в южной половине и на крайнем западе −9.. −14. На крайнем юге будет теплее — от 4 до 9 градусов ниже нуля. В дневные часы термометры по области покажут от −3 до −8 градусов, в горах до −12. На крайнем юге столбики термометров поднимутся до нулевой отметки.
В Челябинске в четверг также пройдёт снег, ожидаются слабая метель и гололедица на дорогах. Ночью похолодает до −20, днём 4 января будет от −3 до −5 градусов. Прогнозируют порывистый ветер.
В ГУ МЧС по региону просят автомобилистов быть осторожнее на дорогах.