Снегопады и метели обещают в Челябинской области 4 января

В ночь на 4 января на севере региона на термометрах будет от 17 до 22 градусов мороза, в южной половине и на крайнем западе −9.. −14. На крайнем юге будет теплее — от 4 до 9 градусов ниже нуля. В дневные часы термометры по области покажут от −3 до −8 градусов, в горах до −12. На крайнем юге столбики термометров поднимутся до нулевой отметки.