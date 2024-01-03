Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Ученые смогли объяснить причины загадочной смерти британских археологов, которые 100 лет назад открыли гробницу египетского фараона Тутанхамона, пишет РИА Новости. Десятилетиями ходили слухи о таинственном «проклятии», которое было наложено на исследователей.
Гробницу Тутанхамона после многолетних поисков открыл британский археолог Говард Картер. Через несколько лет после открытия люди, связанные с находкой, скончались. Среди них был и сам Картер.
Теперь ученые полагают, что исследователи скончались вследствие «пещерной болезни», вызванной грибками Aspergillus, обнаруженными в гробнице. В подобных условиях грибы живут очень долго, а кроме того, они повышают свою вирулентность. В частности, из-за Aspergillus мог умереть спутник Картера — лорд Карнарвон.
Похожая судьба ждала участников вскрытия другого объекта — могилы литовского князя Казимира Ягеллончика, — они скончались от легочной инфекции.
Таким образом, слухи о проклятии Тутанхамона можно считать лишь мифом.
Ранее сообщалось о новом открытии египетских археологов. Они полагают, что гробница египетской царицы Нефертити находится прямо за стенами гробницы Тутанхамона.