Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Теперь ученые полагают, что исследователи скончались вследствие «пещерной болезни», вызванной грибками Aspergillus, обнаруженными в гробнице. В подобных условиях грибы живут очень долго, а кроме того, они повышают свою вирулентность. В частности, из-за Aspergillus мог умереть спутник Картера — лорд Карнарвон.