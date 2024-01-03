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Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Ученые смогли объяснить причины загадочной смерти британских археологов, которые 100 лет назад открыли гробницу египетского фараона Тутанхамона, пишет РИА Новости. Десятилетиями ходили слухи о таинственном «проклятии», которое было наложено на исследователей. Гробницу открыл британский археолог Говард Картер.

Ученые смогли объяснить причины загадочной смерти британских археологов, которые 100 лет назад открыли гробницу египетского фараона Тутанхамона, пишет РИА Новости. Десятилетиями ходили слухи о таинственном «проклятии», которое было наложено на исследователей.

Гробницу Тутанхамона после многолетних поисков открыл британский археолог Говард Картер. Через несколько лет после открытия люди, связанные с находкой, скончались. Среди них был и сам Картер.

Теперь ученые полагают, что исследователи скончались вследствие «пещерной болезни», вызванной грибками Aspergillus, обнаруженными в гробнице. В подобных условиях грибы живут очень долго, а кроме того, они повышают свою вирулентность. В частности, из-за Aspergillus мог умереть спутник Картера — лорд Карнарвон.

Похожая судьба ждала участников вскрытия другого объекта — могилы литовского князя Казимира Ягеллончика, — они скончались от легочной инфекции.

Таким образом, слухи о проклятии Тутанхамона можно считать лишь мифом.

Ранее сообщалось о новом открытии египетских археологов. Они полагают, что гробница египетской царицы Нефертити находится прямо за стенами гробницы Тутанхамона.

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