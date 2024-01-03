Молдову накрывают морозы и снег: Ожидается до −14 градусов днем и метель — предупреждение синоптиков

В начале следующей недели Молдову накроют морозы до −14 градусов, предупреждают синоптики.
В ночь на 8 января с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы.
Но сначала нас ждет снег с дождем в воскресенье, 7 января, а уже в понедельник — просто снег.
В северных, центральных и восточных регионах Молдовы во вторник, 9 января, пик морозов — ожидается до 14 градусов ниже нуля.
В северных, центральных и восточных регионах Молдовы во вторник, 9 января, пик морозов — ожидается до 14 градусов ниже нуля.
Возможны осадки в виде снега, к которым в среду добавится еще и дождь. Ожидается гололед.
С 10 января холода пойдут на спад, а через день в Молдове уже по всей территории страны около нуля.