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Молдову накрывают морозы и снег: Ожидается до −14 градусов днем и метель — предупреждение синоптиков

В ночь на 8 января с севера зайдет холодный арктический воздух, который принесет морозы.
Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В начале следующей недели Молдову накроют морозы до −14 градусов, предупреждают синоптики.

В ночь на 8 января с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы.

Но сначала нас ждет снег с дождем в воскресенье, 7 января, а уже в понедельник — просто снег.

В северных, центральных и восточных регионах Молдовы во вторник, 9 января, пик морозов — ожидается до 14 градусов ниже нуля.

В северных, центральных и восточных регионах Молдовы во вторник, 9 января, пик морозов — ожидается до 14 градусов ниже нуля.

Возможны осадки в виде снега, к которым в среду добавится еще и дождь. Ожидается гололед.

С 10 января холода пойдут на спад, а через день в Молдове уже по всей территории страны около нуля.