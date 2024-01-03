Кузбасские инспекторы на праздниках поймали больше сотни пьяных водителей

Инспекторы кузбасского ГИБДД за новогодние каникулы поймали 102 пьяных водителя. Статистику приводит полиция Кемеровской области. Так, нарушители признались полицейским, что не смогли противостоять соблазну и поддались общему веселью. Правоохранители подчеркнули, что такое поведение — безответственно и крайне опасно. Пьяные люди за рулём могут сломать жизнь не только себе, но и пассажирам, пешеходам и другим водителям. Ведомство отметило, что за вождение в нетрезвом виде нарушители получают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишаются прав от полутора до двух лет. А вот за повторное нарушение пьяного водителя могут приговорить к реальному двухлетнему сроку в колонии.