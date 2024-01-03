Улетаем вовремя: В аэропорту Кишинева все рейсы выполняются по расписанию

В аэропорту Кишинева сообщили, что все рейсы восстановлены и билеты доступны для бронирования.
В релизе также уточнили, что Wizz air выполняет рейсы из Кишинева, а ранее был сбой в системе бронирования билетов.
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В аэропорту Кишинева сообщили, что все рейсы восстановлены и билеты доступны для бронирования.
В релизе также уточнили, что Wizz air выполняет рейсы из Кишинева, а ранее был сбой в системе бронирования билетов.