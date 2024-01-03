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В Красноярском крае 4 января ожидаются метель и сильный ветер до 20 м/с

В Красноярском крае и Хакасии ожидается резкое ухудшение погоды.
Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°

В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии ночью и днём 4 января ожидаются метель и сильный западный ветер с порывами 15−20 метров в секунду. Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.

На дорогах Красноярского края и Хакассии ожидается гололедица. Кроме того, с 4 по 9 января в горных районах регионов лавиноопасно.

По данным Гидрометцентра России, в Красноярске 4 января ожидается резкое похолодание до −19 градусов в дневное время, ночью будет ещё холоднее — до −32 градусов. Осадки не прогнозируются.

Напомним, в Красноярске, Абакане Минусинске и Черногорске с 4 января вводится режим НМУ первой степени опасности.