В Петербурге продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 5 января

В Санкт-Петербурге было решено продлить установленный с 1 по 3 января «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. Период предупреждения был объявлен до 12:00 5 января. Это означает, что в течение этого времени существует высокий риск возникновения неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья и безопасности людей. Жителям и гостям города рекомендуется быть особенно внимательными, принимать необходимые меры предосторожности и следить за местными прогнозами погоды.