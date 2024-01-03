«Ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха −18..-25°, что на 9−17 градусов ниже нормы», — говорится в сообщении ведомства.
Так, 4 января температура воздуха составят −18..-23°. Однако уже
«7−9 января, по предварительному прогнозу, ночью −19..-24°, местами при прояснениях до −30°, днем −13..-18°», — заявили в Гидрометцентре.
В Татарстане температура воздуха может опуститься до −34 градусов
Управление Гидрометцентра по Татарстану объявило штормовое предупреждение на территории региона с 4 по 9 января.
«Ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха −18..-25°, что на 9−17 градусов ниже нормы», — говорится в сообщении ведомства.