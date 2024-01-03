Где в Алматы можно бесплатно покататься на коньках

— На сегодняшний день в Алматы уже открыты восемь катков, еще четыре станут доступны в течение января. В связи с теплыми погодными условиями открытие катков будет проводиться по мере готовности льда. Вход бесплатный. Взять коньки напрокат можно на месте, стоимость двух часов аренды составляет 1000 тенге. Со своими коньками катание полностью бесплатное. Пункты выдачи работают с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные. Сами катки функционируют круглосуточно, — сообщили в акимате.