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Настасьин день. Что можно и нельзя делать 4 января 2024 года

4 января 2024 года продолжается Предпразднство Рождества. Также Церковь вспоминает великомученицу Анастасию Узорешительницу.
Православие
Источник: РИА "Новости"

Такое прозвище она получила, потому что своими трудами и заботами разрешала от тяжких уз долговременных страданий многих исповедников Христовых. Святую почитают как покровительницу рожениц и младенцев.

Кто такая Анастасия Узорешительница?

Анастасия родилась в Риме в семье тайной христианки и язычника. Отец выдал подросшую девушку за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство. Потом она стала выходить из дома и, переодевшись нищенкой, начала помогать попавшим в беду христианам.

Всю свою жизнь она помогала заключенным в темницах верующим в Иисуса Христа: кормила, лечила, а часто и выкупала узников.

Это было особенно полезно, так как она обрела дар целительства. Когда служанка, которая ходила вместе с Анастасией, донесла Помплию, он подверг жену истязаниям и запер ее дома. Ее духовный учитель Хрисогон написал ей тайно письмо, где призывал ее вооружиться терпением, а также предсказал скорую гибель Помплия в море. Через некоторое время, отправляясь с посольством в Персию, Помплий действительно утонул. После смерти мужа святая Анастасия стала раздавать имущество нищим и страждущим.

Во времена гонения на христиан при римском императоре Диоклетиане язычники схватили святую: пытали, морили голодом, даже топили на корабле вместе с еще 120 людьми, но убить ее не удавалось.

Тогда император приказал в одну ночь умертвить всех их, а Хрисогона прислать к нему. Святая Анастасия издали следовала за своим учителем. Император лично допрашивал арестованного, но, не сумев склонить его к отречению, велел отрубить ему голову. После этого святая начала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду помогала узникам. По своему подвигу святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы. Однако в конце концов она была казнена, в V веке мощи святой были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм.

Что можно делать 4 января 2024 года?

— Беременным советуют помолиться святой Анастасии о легких родах и здоровье будущего ребенка.

— Идет подготовка к Рождеству, пора готовить запасы для блюд на рождественский стол.

Что нельзя делать 4 января 2024 года?

—Нельзя бить и ругать домашних питомцев.

— Нельзя прокалывать уши.

— Нельзя шить.

— Нельзя ходить по дому босиком. Обязательно стоит надевать носки или тапочки.

праздники
РПЦ