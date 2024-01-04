Настасьин день. Что можно и нельзя делать 4 января 2024 года

Такое прозвище она получила, потому что своими трудами и заботами разрешала от тяжких уз долговременных страданий многих исповедников Христовых. Святую почитают как покровительницу рожениц и младенцев.
Кто такая Анастасия Узорешительница?
Анастасия родилась в Риме в семье тайной христианки и язычника. Отец выдал подросшую девушку за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство. Потом она стала выходить из дома и, переодевшись нищенкой, начала помогать попавшим в беду христианам.
Это было особенно полезно, так как она обрела дар целительства. Когда служанка, которая ходила вместе с Анастасией, донесла Помплию, он подверг жену истязаниям и запер ее дома. Ее духовный учитель Хрисогон написал ей тайно письмо, где призывал ее вооружиться терпением, а также предсказал скорую гибель Помплия в море. Через некоторое время, отправляясь с посольством в Персию, Помплий действительно утонул. После смерти мужа святая Анастасия стала раздавать имущество нищим и страждущим.
Тогда император приказал в одну ночь умертвить всех их, а Хрисогона прислать к нему. Святая Анастасия издали следовала за своим учителем. Император лично допрашивал арестованного, но, не сумев склонить его к отречению, велел отрубить ему голову. После этого святая начала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду помогала узникам. По своему подвигу святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы. Однако в конце концов она была казнена, в V веке мощи святой были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм.
Что можно делать 4 января 2024 года?
— Беременным советуют помолиться святой Анастасии о легких родах и здоровье будущего ребенка.
— Идет подготовка к Рождеству, пора готовить запасы для блюд на рождественский стол.
Что нельзя делать 4 января 2024 года?
—Нельзя бить и ругать домашних питомцев.
— Нельзя прокалывать уши.
— Нельзя шить.
— Нельзя ходить по дому босиком. Обязательно стоит надевать носки или тапочки.