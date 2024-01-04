Настасьин день. Что можно и нельзя делать 4 января 2024 года

Тогда император приказал в одну ночь умертвить всех их, а Хрисогона прислать к нему. Святая Анастасия издали следовала за своим учителем. Император лично допрашивал арестованного, но, не сумев склонить его к отречению, велел отрубить ему голову. После этого святая начала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду помогала узникам. По своему подвигу святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы. Однако в конце концов она была казнена, в V веке мощи святой были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм.