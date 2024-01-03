В Нижнем Новгороде скончался главный хирург ПФО Михаил Кукош

Профессор и доктор медицинских наук Михаил Кукош скончался в Нижнем Новгороде. Ему было 79 лет, сообщил главный редактор издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Михаил Валентинович окончил Горьковский мединститут им. С. М. Кировав 1968 году и устроился работать хирургом в Кстовскую ЦРБ. Более 20 лет возглавлял кафедру факультетской хирургии ПИМУ, заведовал торакальным отделением клинической хирургической больницы № 7 и внес большой вклад в развитие торакальной хирургии в Нижегородской области.
Является лауреатом премии Нижнего Новгорода 2002 года в области медицины.
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