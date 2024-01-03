Аномальные морозы в Воронежской области дополнит сильный снегопад

Предупреждение о сильных осадках местами по региону и обледенении будет актуально с 6:00 минимум до 18:00. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Из-за аномальных морозов в регионе установили оранжевый уровень погодной опасности. Объявлено штормовое предупреждение. Как сообщало РИА «Воронеж», со среды, 3 января, по воскресенье, 7 января, на севере Воронежской области, включая столицу Черноземья, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7−12 градусов и составит −15… −22 градуса.
Кроме того, в регионе продолжает действовать предупреждение о гололеде, которое будет актуально до вечера среды, 3 января.
В столице Черноземья в четверг, 4 января, температура воздуха составит −15 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег.