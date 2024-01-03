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Снег и мороз: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 4 января

В Волгоградской области ожидается снег и до −19 градусов мороза.
Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°

Волгоградцы так и не дождались снега на Новый год, а вот на праздниках зимняя погода немного порадует жителей региона. о том, какая будет погода в области 4 января, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.

— Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная, — уточнили синоптики ЦГМС.

Очень морозно будет в северных районах Волгоградской области. ночью местами ожидается до −14… −19 градусов. Днем будет −6…-11 холода. В Волгограде 4 января синоптики обещают ночью −5…-7, днем −1…+1 градус.