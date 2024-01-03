Снегопад на несколько дней без остановки пообещали свердловчанам

Причем осадки будут обильными. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Непогода снижает видимость и может привести к возникновению дорожных аварий», — предупредили в ведомстве.
В ГИБДД призывают водителей ответственно отнестись к вопросам безопасности дорожного движения, выбирать пониженную скорость, исключить выезды на встречную полосу, увеличить дистанцию.
Неопытным водителям советуют отказаться от поездок. Пешеходам нужно быть осторожными, так как водители из-за снегопада могут не заметить человека.
«МК-Урал» ранее писал, что в четверг, 4 января, в Свердловской области ждут сильный снег, гололед, метели и порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.
Ведомство рекомендует не проводить работы на открытом воздухе, ограничить использование пиротехники.