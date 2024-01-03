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К вечеру Ташкент поднялся на второе место по уровню загрязнения воздуха

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. К шести вечера Ташкент поднялся до второго места в рейтинге самых загрязненных городов мира. Качество воздуха в столице Узбекистана ухудшилось до уровня «очень вредный», сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации международного сервиса IQAir на 18:00, индекс качества воздуха в Ташкенте составил 223. С этими показателями город занял второе место в мировом рейтинге оценки загрязнения воздуха, расположившись между Дели (273) и Даккой (220)..

По данным на это время, концентрация твердых микрочастиц PM2,5 достигла 173 мкг/м3. Воздух в городе оценивался как «очень вредный». Наиболее высокий уровень загрязнения был зафиксирован в Юнусабадском районе столицы..

Однако ситуация меняется — воздух постепенно очищается. Напомним, что сегодня утром Ташкент занимал 17-е место в упомянутом мировом рейтинге.

экология