К вечеру Ташкент поднялся на второе место по уровню загрязнения воздуха

По информации международного сервиса IQAir на 18:00, индекс качества воздуха в Ташкенте составил 223. С этими показателями город занял второе место в мировом рейтинге оценки загрязнения воздуха, расположившись между Дели (273) и Даккой (220)..
По данным на это время, концентрация твердых микрочастиц PM2,5 достигла 173 мкг/м3. Воздух в городе оценивался как «очень вредный». Наиболее высокий уровень загрязнения был зафиксирован в Юнусабадском районе столицы..
Однако ситуация меняется — воздух постепенно очищается. Напомним, что сегодня утром Ташкент занимал 17-е место в упомянутом мировом рейтинге.