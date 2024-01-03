По Уфе прошли более 500 Снегурочек

Главной Снегурочкой стала победительница конкурса «Мисс Азия — 2023» Илюза Исяндавлетова. Она возглавила парад верхом на коне. Остальные участницы разных возрастов и профессий шли пешком в сопровождении живого оркестра. Среди них были не только внучки Деда Мороза в традиционных классических костюмах, но и Снегурочка-лучница и этно-Снегурочки в стилизованных шубках.
Жюри оценивало костюмы участниц на оригинальность. В итоге первое место завоевала команда Стерлитамака, второе — снегурочки из Сибая и Дюртюлинского района, а третье место — Нуримановский район.
«Поучаствовать в таком мероприятии — это взрыв положительных эмоций, даже несмотря на погоду. Выиграть первое место было очень приятным бонусом. Мы доказали, что Снегурочки Стерлитамака самые красивые!» — поделилась впечатлениями участница парада из Стерлитамака Виктория.