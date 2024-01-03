В Молдове растет количество случаев COVID и гриппа

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. За последнюю неделю 2023 года в Молдове зарегистрировано 838 случаев COVID-19, сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).
По данным ведомства, это на 16,1% больше, чем на предыдущей неделе. При этом у детей до 14 лет подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, зафиксировано 4 летальных исхода от последствий COVID-19.
Также за неделю медики выявили лабораторными и клинико-эпидемиологическими методами 74 случая сезонного гриппа. Большинство из них зарегистрировано в Кишиневе (70 эпизодов), еще по одному — в Бельцах, Дондюшанах, Яловенах и Сороках.
Заболевания зарегистрированы у лиц следующих возрастных групп:
- до 4 лет — 31 случай;
- 5−14 лет — 24 случая;
- 15−29 лет — 6 случаев;,
- 30−64 года — 11 случаев;
- старше 65 лет — 2 случая.
Всего с начала холодного сезона в Молдове зарегистрировано 159 случаев гриппа и 84 тысячи случаев ОРВИ.