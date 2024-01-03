Названы новые симптомы коронавируса

К обычным симптомам, по словам специалистов, добавились бессонница и тревога. Хотя ранее люди жаловались на насморк, кашель, головные боли и сильную слабость.
Также отмечается, что меньше людей сообщает о потере вкуса и обоняния.
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К обычным симптомам, по словам специалистов, добавились бессонница и тревога. Хотя ранее люди жаловались на насморк, кашель, головные боли и сильную слабость.
Также отмечается, что меньше людей сообщает о потере вкуса и обоняния.