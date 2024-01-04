Какой сегодня день: 4 января

Знаете ли вы, что 4 января в США отмечается Национальный день спагетти? О том, чем еще ознаменовано 4 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 4 января
В 1943 году американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года, назвав человеком года Иосифа Сталина.
В 1959 году советская станция «Луна-1» стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
В 1985 году в клинике северного Лондона родила миссис Коттон — первая в мире суррогатная мать.
Кто родился 4 января
Ученый Исаак Ньютон (1643−1727).
Педагог Луи Брайль (1809−1852).
Кинорежиссер Карлос Саура (1932−2023).
Скульптор Зураб Церетели (1934).
Футболист и тренер Олег Романцев (1954).
Музыкант Тилль Линдеманн (1963).
Актриса Джулия Ормонд (1965).
Режиссер Тигран Кеосаян (1966).
4 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святой Анастасии.
Именины
4 января именины у Федора, Дмитрия и Анастасии.
4 января в народном календаре
На Руси в Настасьин день беременные вышивали полотенца, которые служили оберегами при родах. Самих вышивальщиц называли узорницами, а их работу — узорочьем. Святую также называли Анастасией Узорешительницей.
В этот день варили постную кашу, которой кормили беременных. Также 4 января особенно чтили матерей.
Кроме того, в Настасьин день люди внимательно следили за погодой: если облака плывут против ветра, то быть снегу.