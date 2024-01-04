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Какой сегодня день: 4 января

Этот день является четвертым в григорианском календаре. До конца года остается 362 дня.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 4 января в США отмечается Национальный день спагетти? О том, чем еще ознаменовано 4 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 4 января

В 1943 году американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года, назвав человеком года Иосифа Сталина.

В 1959 году советская станция «Луна-1» стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.

В 1985 году в клинике северного Лондона родила миссис Коттон — первая в мире суррогатная мать.

Кто родился 4 января

Ученый Исаак Ньютон (1643−1727).

Педагог Луи Брайль (1809−1852).

Кинорежиссер Карлос Саура (1932−2023).

Скульптор Зураб Церетели (1934).

Футболист и тренер Олег Романцев (1954).

Музыкант Тилль Линдеманн (1963).

Актриса Джулия Ормонд (1965).

Режиссер Тигран Кеосаян (1966).

4 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святой Анастасии.

Именины

4 января именины у Федора, Дмитрия и Анастасии.

4 января в народном календаре

На Руси в Настасьин день беременные вышивали полотенца, которые служили оберегами при родах. Самих вышивальщиц называли узорницами, а их работу — узорочьем. Святую также называли Анастасией Узорешительницей.

В этот день варили постную кашу, которой кормили беременных. Также 4 января особенно чтили матерей.

Кроме того, в Настасьин день люди внимательно следили за погодой: если облака плывут против ветра, то быть снегу.