Курьезные происшествия 2023-го в Калининграде: драка ленивцев, съеденные деньги и криворукий домушник

Тем не менее, факт разбоя был налицо, да и шляющийся по городу автоматчик полицию сильно тревожил. Поэтому, когда 28-летнего калининградца задержали, правоохранители вздохнули с облегчением. Еще и потому, что «калаш» оказался не всамделишным, предназначенным не для огневого боя, а всего лишь для игры в страйкбол. То есть, вместо свинцовых пуль пулял (пардон за тавтологию) пластиковыми шариками с краской. К тому же и магазин у автомата отсутствовал.