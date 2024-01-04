Курьезные происшествия 2023-го в Калининграде: драка ленивцев, съеденные деньги и криворукий домушник

Конечно, тут кому смех, кому слезы, но в общем массиве криминала встречаются ситуации, участники которых предстают в откровенно нелепом свете. Или умудряются на ровном месте намотать себе уголовную статью. Или забавно опростоволоситься еще каким-либо образом. О них сейчас и вспомним.
Осторожно — злые собачники!
Порой любители лучших друзей человека бывают гораздо злее своих питомцев. Подтверждением чему — случившаяся на Каштановой аллее в Калининграде стычка между двумя горожанами. Точно установлено, что причиной конфликта стало отсутствие намордника на одном из псов. А вот на спаниеле, которого выгуливал 27-летний калининградец, или на лабрадоре при 41-летнем хозяине — неизвестно. Как бы то ни было, мужчины сошлись между собой в рукопашной — кстати, у летчиков это называется «dogfight», я буквальном переводе — «собачья драка»).
Победила молодость: лабрадоровладелец пропустил несколько мощных ударов и с двойным переломом верхней челюсти загремел в больницу. Ну, а призом победителю стало заведенное на него уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Где мой черный автомат?..
Под угрозой ножа у нас магазины, чего греха таить, грабили. С пистолетом — тоже случалось. Но когда в торговую точку на улице старшины Дадаева вломился мужик с автоматом наперевес, продавцы струхнули по-настоящему. Правда, вооруженный грабитель оказался весьма умеренным в своих требованиях: выручку из кассы выгребать не стал, удовольствовавшись парой упаковок шоколада.
Тем не менее, факт разбоя был налицо, да и шляющийся по городу автоматчик полицию сильно тревожил. Поэтому, когда 28-летнего калининградца задержали, правоохранители вздохнули с облегчением. Еще и потому, что «калаш» оказался не всамделишным, предназначенным не для огневого боя, а всего лишь для игры в страйкбол. То есть, вместо свинцовых пуль пулял (пардон за тавтологию) пластиковыми шариками с краской. К тому же и магазин у автомата отсутствовал.
Небрежность в содержании оружия задержанный объяснил тем, что АК вообще не его, «волыну» он якобы нашел, прогуливаясь по проспекту Победы.
Незаконченный ужин.
Посетитель одного из калининградских кафе, заметив, что продавец куда-то вышла из зала, решил воспользоваться удобным моментом. Перемахнув через прилавок, он завладел оставленным ридикюлем и принялся шарить внутри.
К разочарованию грабителя, денег в сумочке оказалось всего 7 тысяч рублей. Вдобавок некстати вернулась их законная владелица, которая мигом сориентировалась в ситуации и повела себя весьма умно. Не вступая в заведомо неравную схватку, женщина попросту заперла входную дверь и вызвала полицию.
Поняв, что угодил в ловушку, преступник в панике заметался по кафе, в итоге ринувшись в туалет. Там он сунул за канализационную трубу две «тысячные» купюры, а оставшуюся «пятитысячную» запихал себе в рот и попытался проглотить. Прибывших правоохранителей встретил торопливо жевавший подозреваемый, которому этот легкий ужин, похоже, обойдется слишком дорого.
Да ключи у него не той системы!
На улице Александра Невского в Калининграде 25-летний местный житель через незапертую дверь влез в припаркованный у тротуара чужой «Мерседес», попытался вставить ключ в замок зажигания, но так и не смог этого сделать. Раздосадованный угонщик таким же образом (на первом этапе ему невероятно везло) забрался в рядом стоявший КИА. Однако попытка завести двигатель вновь закончилась ничем.
До прибытия полиции, которую вызвали обратившие внимание на подозрительное копошение под своими окнами обыватели, злоумышленник успел скрыться. Но ненадолго — вскоре его поймали. Тогда-то и выяснилась причина его неудач. Оказалось, завести обе «тачки» предварительно закинувшийся наркотой паренек пытался ключом от двери собственной квартиры.
Вор у вора «стиралку» украл.
Прознав, что его хороший знакомый попался на краже и теперь пребывает за решеткой, 31-летний житель Светлоргорска решил навестить пустующую квартиру приятеля. Отжал стеклопакет на балконе (благо, жилище было на первом этаже), проник внутрь и решил, что стиральная машинка, люстра и посуда хозяину все равно в ближайшее время не понадобятся.
«Стиралку» помог вынести тут же нашедшийся покупатель, уверенный, что имеет дело с законным владельцем бытовой техники. Люстру криворукий домушник умудрился раскокать, едва отойдя от дома. Посуда каким-то чудом уцелела и стала вещдоком в уголовном деле.
Говорят, больше всего подследственный боялся попасть в ту же «зону», где чалится обокраденный светлогорцем его корефан.
Даже, если вам изрядно за тридцать, есть надежда выйти замуж за шейха.
Кажется, все уже должны знать о возможных негативных последствиях виртуальных знакомств. Однако любителей рискнуть таким образом все еще немало. Среди них оказалась и 50-летняя жительница города Гусева, списавшаяся в соцсетях со смуглым, отрекомендовавшимся ни много ни мало как арабским шейхом.
Дело уверенно шло к свиданию теперь уже в реале, но тут кавалер поведал о неожиданно возникшей проблеме. Мол, он готов прилететь на крыльях любви. Но сначала нужно открыть визу и приобрести авиабилеты, а у него как раз денежные затруднения. (Ага, видать, нефть в скважинах кончилась.) И сгоравшая от нетерпения дама послушно перевела на указанный счет 750 тысяч рублей. Ну, дальше все понятно — «шейх» тут же перестал выходить на так и оставшуюся сугубо платонической связь.
Обманутая дама обратилась в полицию и надеется, что «изменщика» все-таки разыщут и если не доставят ей, то хотя бы примерно накажут.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Не хочу жениться, а хочу лениться!
Бытовой конфликт с рукоприкладством был зафиксирован в Калининградском зоопарке. Возможно, подсмотрев кое-какие моменты из жизни людей, тамошние обитатели — ленивцы Сбышек и Берди решили, что не стоит так уж спешить с созданием семьи. Тогда настойчивые зоологи попытались интенсифицировать отношения животных, сведя их в одной квартире… то есть, в одном вольере.
Увы, эксперимент закончился примерно тем же, чем во многих случаях оборачивается вынужденное сосуществование на одних квадратных метрах разлюбивших друг друга человеческих супругов. Решив, что потенциальный сожитель слишком уж настойчив в ухаживаниях, Берди вполне по-женски отвесила ему несколько пощечин. На такое обращение Сбышек обиделся и в свою очередь распустил лапы. Вы когда-нибудь видели драку ленивцев?
Сотрудники зоопарка разняли своих питомцев и развели их по отдельным вольерам, соединенным воздушным мостом на случай, если звери решат помириться. В полицию об инциденте заявлять, конечно, не стали.