Срок полномочий Токаева, победа «Барыса» и массовая гибель рыбы — главное к утру

Срок полномочий Токаева
Советник — пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали разъяснил ситуацию относительно сроков полномочий Касым-Жомарта Токаева. Он также сообщил, что домыслы о переизбрании действующего президента беспочвенны.
Победа «Барыса»
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский «Барыс» в серии буллитов взял верх над ярославским «Локомотивом» и одержал четвертую победу подряд.
Массовая гибель рыбы
Почти 500 килограммов карасей всплыло на поверхность в одном из каналов Атырауской области. Специалисты до сих пор собирают рыбу и выясняют причины мора.
Новости Казахстана
Фонд спасения Арала возглавил Казахстан.
Ерке Есмахан после обряда «қырқынан шығару»: Теперь буду гулять.
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Убийство спортсменки в Актау: стали известны подробности уголовного дела против полицейских.
Обварили ребенка кипятком: в детском саду Актау прокомментировали громкий инцидент.
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