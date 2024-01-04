Снег ожидается в четверг в ряде регионов Казахстана

«Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему оказывают свое влияние на погоду РК, где сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (преимущественно снег). Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием антициклона погода — без осадков. По РК прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью», — говорится в сообщении в среду.