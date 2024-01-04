Снег ожидается в четверг в ряде регионов Казахстана

«Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему оказывают свое влияние на погоду РК, где сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (преимущественно снег). Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием антициклона погода — без осадков. По РК прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью», — говорится в сообщении в среду.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южный ночью 3−8, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью −9−11, днем −3−5.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью −2−4, днем +5+7.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем +13+15.
В Акмолинской области на севере, западе и юге снег. Днем −1−6, ночью −7−12 (на востоке −15).
В Алматинской области без осадков. Днем +3+8, ночью 0−5.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем 0+5, ночью −6−11.
В Туркестанской области ночью на юге в горах туман. Днем 0+5, ночью −6−11.
В Западно-Казахстанской области днем на западе, ночью на севере и востоке снег. Днем и ночью −6−11 (на юге −3).
В Атырауской области днем на западе, ночью на юге и востоке дождь со снегом. Днем −2+3, ночью 0−5.
В Мангистауской области днем на западе и северо-востоке туман, ночью на западе, севере и в центре дождь со снегом. Днем +5+10 (на севере +2), ночью −1+4 (на востоке −4).
В Актюбинской области днем на севере и востоке, ночью на всей территории дождь со снегом. Днем −3+2, ночью −2−7.
В Костанайской области днем на всей территории, ночью на севере и западе снег. Днем −2−7, ночью −6−11 (на севере и востоке −15).
В Северо-Казахстанской области днем на западе, ночью на всей территории снег. Днем −4−9, ночью −17−22.
В Павлодарской области на северной половине снег. Днем −6−11 (на юге −3), ночью −16−21 (на юге −11).
В Карагандинской области ночью на юго-востоке туман. Днем −2−7 (на востоке −10), ночью −10−15 (на востоке −20).
В области Улытау днем на севере снег, ночью на севере и в центре туман. Днем 0−5, ночью −5−10.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке снег. Днем −2−7 (на севере и востоке −12), ночью −7−12 (на севере и востоке −17).
В области Абай ночью на юге туман. Днем 0−5 (на севере −10), ночью −7−12 (на севере −15).
В Кызылординской области днем на севере и западе дождь со снегом. Днем +3+8 (на севере 0), ночью 0−5.
В Жамбылской области в горах туман. Днем +8+13, ночью −3−8.
«В ближайшие период на большинстве рек республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.