Губернатор Травников сообщил о спокойном начале 2024 года в Новосибирске

По его словам, все службы работают в штатном режиме. В первые дни января экстренные службы реагировали на 141 вызов, оказав помощь 39 гражданам и спасли 4 человека.
Травников также отметил, что особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности во время новогодних праздничных мероприятий. Всего на контроле находится 1483 объекта празднования, включая 374 с массовым пребыванием людей и 108 объектов религиозного назначения.
Участники заседания также обсудили риски, связанные с понижением температуры, такие как возможность пожаров в жилом секторе и разрушение кровель зданий. Также было отмечено, что необходимо максимально подготовить организованные места к Крещенским праздникам.
Глава региона поручил оказать Новосибирску необходимую помощь в уборке снега и попросил минтранс согласовать акции по помощи городу по уборке снега.
Напомним, в Новосибирской области в ДТП с тремя машинами погибли четыре человека.