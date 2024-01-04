Стало известно, потеплеет ли в Иркутске к Рождеству 2024

Как сообщают в Гидрометцентре, потепление в городе увы, в ближайшие дни не ожидается. Если четвёртого января в Иркутске −8, то пятого мороз придавит жителей уже серьёзно, ждут −18. Снега не ожидается. И примерно такая температура ждет нас до самого Рождества. Так, 5 и 6 января днём будет около −15, а ночью в районе −20, −26. Морозно, хотя и не очень.. А вот 6 и 7 января ожидается вполне комфортные −10. Правда, в Рождество, возможно, будет пробрасывать снег. Но он вряд ли испортит новогоднее настроение иркутянам. Всё-таки это не минус 40, которые приходилось терпеть в декабре.