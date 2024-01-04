Стало известно, потеплеет ли в Иркутске к Рождеству 2024

Новогодние праздники в Иркутске в самом разгаре. Почти все они ещё впереди, а это значит, что можно успеть все: и дома фильмы посмотреть, и с друзьями встретиться и провести время на свежем воздухе, например, занимаясь зимними видами спорта или просто гуляя по городу. Вот только в последние дни резко похолодало, 4 января за окном около −10. А какая погода в Иркутске ожидается на Рождество, 7 января 2024 года? Подробности выяснял корреспондент irk.aif.ru.
Холодный циклон завис надолго
Как сообщают в Гидрометцентре, потепление в городе увы, в ближайшие дни не ожидается. Если четвёртого января в Иркутске −8, то пятого мороз придавит жителей уже серьёзно, ждут −18. Снега не ожидается. И примерно такая температура ждет нас до самого Рождества. Так, 5 и 6 января днём будет около −15, а ночью в районе −20, −26. Морозно, хотя и не очень.. А вот 6 и 7 января ожидается вполне комфортные −10. Правда, в Рождество, возможно, будет пробрасывать снег. Но он вряд ли испортит новогоднее настроение иркутянам. Всё-таки это не минус 40, которые приходилось терпеть в декабре.
Потеплеет к концу января
Надолго ли морозы и ждать ли крещенские, которые обычно ударяют около 19 января? Пожалуй, если пришли рождественские холода, то крещенские могут и не успеть ко своему сроку. По крайней мере, по предварительным прогнозам Иркутского гидрометцентра, именно к концу месяца в Иркутске, как и во всём регионе, наконец, снова потеплеет.
«В середине месяца средние температуры ночью составят от минус 22 до 27 градусов, днем — от 9 до 15 градусов ниже нуля, — рассказывала АиФ-Иркутск ведущий синоптик Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. — А в последней пятидневке января и вовсе ожидается волна тепла. Днем в южных районах воздух будет прогреваться до 4−9 градусов ниже нуля, а в западных районах и вовсе дойдет до нуля».
В северной же части региона такого тепла ожидаемо не будет — хоть температура за окном и немного повысится. К концу января здесь также ожидается заметное потепление.