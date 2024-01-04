Фиксирующая нарушения на автобусной полосе камера заработала в Иркутске

Вместе с этим, по адресу улица Трактовая, 7 начал работу комплекс «Фактор», который фиксирует машины, проезжающие железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В районе остановки «Бакалея» запущен «Оракул». Он имеет расширенный функционал и потому регистрирует сразу несколько видов нарушений. Еще один комплекс из девяти камер под названием «Страж» будет работать как в направлении Ленинского округа, так и в сторону Иркутного моста.