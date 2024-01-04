Как привидения облюбовали крымские дворцы

Историки до сих пор спорят о том, был ли преисполнен масонскими символами и знаками Воронцовский дворец Алупки. Однако и без масонства у этого места хватает загадок. В 1828 году при начале строительства на месте будущего дворца были найдены останки греческой крепости и клад древних золотых монет. Знак? Может быть. А в наши дни, через четыре года будет отмечаться 200-летие начала строительства южной резиденции Воронцовых. Казалось бы, за такой отрезок времени дворец изучен уже досконально, и никаких сюрпризов быть не может. Но вот минувшей осенью при очередной реставрации на территории дворца был найден подземный ход. Подрядчики о нем ничего не знали.