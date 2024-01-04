Новогодний подарок пенсионерам: новая льгота будет доступна с 5 января

Эксперт по туризму Анастасия Киреева сообщила, что теперь санатории предоставляют скидку до 30% на проживание для всех пенсионеров, независимо от их уровня дохода.
Ранее подобные льготы применялись только к определенным категориям граждан. Однако с новым годом данная возможность стала доступной для всех пенсионеров. Льготные цены будут действовать при бронировании после 8 января, и в праздничные дни стоимость будет наивысшей.
Чтобы воспользоваться скидкой, пенсионерам при бронировании путевки потребуется предъявить пенсионное удостоверение. Таким образом, пенсионеры получают возможность отправиться на отдых перед новогодними праздниками, сэкономив при этом значительную сумму денег.