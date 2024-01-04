Роспотребнадзор рассказал, как и чем правильно мыть посуду и убирать

Не меньшего внимания требуют холодильник и морозильная камера. Лаборант рекомендует вынуть все полки и ниши, затем тщательно вымыть их с моющим средством, ополоснуть в проточной воде. После этого необходимо также обработать их дезинфицирующим средством. В этом случае удастся удалить все бактерии и микроорганизмы, подчеркнула эксперт.