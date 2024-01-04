Роспотребнадзор рассказал, как и чем правильно мыть посуду и убирать

О правилах проведения уборки рассказала лаборант Института дезинфектологии «Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана» Роспотребнадзора Елизавета Терешкова, пишет РИА Новости.
В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от использования губок и металлических мочалок. Первые невозможно качественно обработать от возможных микробов, вторые могут разрушиться, а их частички — попасть в пищу. Лучше всего остановить свой выбор на пластмассовых ершиках, щеточках и одноразовых тканевых салфетках. После использования щеточки обязательно обработать моющим средством, затем ополоснуть в проточной воде.
Уборку следует начинать с самых верхних шкафов. Особое внимание нужно удалять ручкам и полкам — их следует обработать дезинфицирующими средствами. После этого — протереть бумажными полотенцами.
Чтобы уборка не привела к отравлению или кишечному расстройству, следует отказаться от применения агрессивных или хлорсодержащих составов. Они могут попасть в продукты или напитки.
Не меньшего внимания требуют холодильник и морозильная камера. Лаборант рекомендует вынуть все полки и ниши, затем тщательно вымыть их с моющим средством, ополоснуть в проточной воде. После этого необходимо также обработать их дезинфицирующим средством. В этом случае удастся удалить все бактерии и микроорганизмы, подчеркнула эксперт.
Мытье кастрюль и посуды следует проводить в очень горячей воде — не ниже 45 градусов. Чистую посуду следует сушить так, чтобы жидкость стекала, а не оставалась внутри. В случае мытья в посудомоечной машине достаточно протереть посуду насухо и убрать в шкаф.
Полы также необходимо мыть с добавлением специальных составов. Лучше всего сначала обработать поверхности со специальным шампунем, второй раз — чистой водой. Это позволит добиться лучшего результата, а также исключит возникновение аллергических реакций.