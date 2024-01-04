Гололедица, осадки и до −16°С ожидается в Беларуси в четверг

В целом по Беларуси будет облачная погода, временами снег, днем по юго-западной половине республики осадки в виде мокрого снега и дождя, возможно налипание мокрого снега. Ветер восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4°С по юго-западу Брестской области до −16°С по востоку Витебской и Могилевской областей.
Синоптики предупредили, что сложные отложения в Брестской области (налипание мокрого снега с гололедом), которые фиксировались местами, распространятся на юго-западную половину области и местами достигнут критерия сильного. Они сохранятся и утром 4 января.
Из-за погодных условий объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение деревьев, увеличение числа коммунальных аварий, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
Во всех областных центрах Беларуси в четверг будет облачно и в основном восточный ветер 4−9 м/с.
Холоднее всего в Витебске: от −14°С до −16°С, временами возможен снег (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица.
Немного теплее в Могилеве: — 12 ..-14°С, и также временами снег (вероятность выпадения осадков составляет 80−90%. На отдельных участках дорог гололедица.
В Минске ожидается от −10°С до −12°С, вероятность осадков в виде снега составляет более 90%.
В Гомеле температура опустится до −9.. −10°С. Синоптики обещают временами осадки: снег, мокрый снег, возможен дождь — вероятность их выпадения составляет 80−90%. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
В Гродно термометры покажутся −5.. −7°С. В областном центре вероятность выпадения осадков — снега, мокрого снега или же дождя — составляет 80−90%. Также возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Теплее всего будет в Бресте, где, в отличие от других областных центров, температура в среду поднимется выше нуля: синоптики прогнозируют +2..+4°С. Временами осадки, в основном дождь (вероятность осадков 80−90%). Местами сложные отложения: налипание мокрого снега с гололедом. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.