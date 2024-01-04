Гололедица, осадки и до −16°С ожидается в Беларуси в четверг

Теплее всего будет в Бресте, где, в отличие от других областных центров, температура в среду поднимется выше нуля: синоптики прогнозируют +2..+4°С. Временами осадки, в основном дождь (вероятность осадков 80−90%). Местами сложные отложения: налипание мокрого снега с гололедом. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.