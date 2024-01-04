Краевые власти рассказали, какой будет новая инфекционная больница в Перми

В Перми завершено строительство новой краевой инфекционной больницы на улице Леонова, 84. Это один из ключевых объектов инфраструктуры региональной программы «Пермь-300». Подробности о новом медучреждении опубликовало Минимущество Прикамья.
Новая инфекционная больница полностью автономна. Объект оснащен собственной инфраструктурой. Есть своя электростанция, кислородная станция, газо- и водоснабжение.
Медучреждение рассчитано на 232 койко-места, включая 12 коек в реанимации. В нем также разместится амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, кабинеты диагностики. На базе больницы будет работать кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.
После ввода в эксплуатацию и завершения поставок необходимого медоборудования, новая больница должна пройти лицензирование.