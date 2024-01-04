Краевые власти рассказали, какой будет новая инфекционная больница в Перми

Медучреждение рассчитано на 232 койко-места, включая 12 коек в реанимации. В нем также разместится амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, кабинеты диагностики. На базе больницы будет работать кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.