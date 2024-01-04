Мусульманский календарь на 2024 год

Основные праздники по мусульманскому календарю:
- Месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта;
- Ляйлят аль-Кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун) — с 5 на 6 апреля;
- Ораза айт (праздник разговения) — 10 апреля;
- Первый день Курбан айта — 17 июня.
Дни религиозных праздников могут быть перенесены в зависимости от новолуния, отметили в Духовном управлении мусульман.
Летоисчисление у мусульман ведется от Хиджры (16 июля 622 года н. э.) — в этот день пророк Мухаммад и его первые последователи переселились из Мекки в Медину.
В мусульманском календаре девять праздников. Среди них — первый день священного месяца Рамазан (Рамадан), Ночь предопределения (Кадир тун), Ораза айт, Курбан айт (Курбан-Байрам), Мавлид (день рождения пророка Мухаммеда) и другие.