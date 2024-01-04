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Мусульманский календарь на 2024 год

АЛМАТЫ, 4 янв — Sputnik. Мусульманский календарь, как и общепринятый, включает в себя 12 месяцев. Начало месяцев Хиджры было произведено на основе информации международных центров астрономических исследований, сообщает Духовное управление мусульман Казахстана.

Основные праздники по мусульманскому календарю:

Источник: ru.sputnik.kz

  • Месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта;
  • Ляйлят аль-Кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун) — с 5 на 6 апреля;
  • Ораза айт (праздник разговения) — 10 апреля;
  • Первый день Курбан айта — 17 июня.

Дни религиозных праздников могут быть перенесены в зависимости от новолуния, отметили в Духовном управлении мусульман.

Летоисчисление у мусульман ведется от Хиджры (16 июля 622 года н. э.) — в этот день пророк Мухаммад и его первые последователи переселились из Мекки в Медину.

В мусульманском календаре девять праздников. Среди них — первый день священного месяца Рамазан (Рамадан), Ночь предопределения (Кадир тун), Ораза айт, Курбан айт (Курбан-Байрам), Мавлид (день рождения пророка Мухаммеда) и другие.

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