Несколько районов столицы останутся сегодня без газа, света и тепла

Подача природного газа будет временно приостановлена для потребителей, проживающих и работающих на улице Мирабад. Ремонтные работы будут осуществляться с 11:00 до 15:00..
Отключения электроснабжения затронут следующие локации:
- Махалля «Саракуль» Мирабадского района (10:00 — 17:00).
- Махалля «Олтинтопган» Бектемирского района (09:00 — 14:00).
- Махалля «Узгариш» Сергелийского района (09:00 — 17:00).
С 9:00 до 21:00 будет временно приостановлена подача горячей воды и отопления в кварталах 9, 13, 14, 15, 21, 23 и 25 Учтепинского района.