Несколько районов столицы останутся сегодня без газа, света и тепла

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Коммунальные службы проинформировали о графике отключений на 4 января. Без газа сегодня останутся несколько точек в Мирабадском районе. Света не будет в Мирабадском, Бектемирском и Сергелийском районах. В Учтепинском районе отключат горячую воду и тепло, сообщает корреспондент Podrobno.uz.