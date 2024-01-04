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Несколько районов столицы останутся сегодня без газа, света и тепла

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Коммунальные службы проинформировали о графике отключений на 4 января. Без газа сегодня останутся несколько точек в Мирабадском районе. Света не будет в Мирабадском, Бектемирском и Сергелийском районах. В Учтепинском районе отключат горячую воду и тепло, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Подача природного газа будет временно приостановлена для потребителей, проживающих и работающих на улице Мирабад. Ремонтные работы будут осуществляться с 11:00 до 15:00..

Отключения электроснабжения затронут следующие локации:

  • Махалля «Саракуль» Мирабадского района (10:00 — 17:00).
  • Махалля «Олтинтопган» Бектемирского района (09:00 — 14:00).
  • Махалля «Узгариш» Сергелийского района (09:00 — 17:00).

С 9:00 до 21:00 будет временно приостановлена подача горячей воды и отопления в кварталах 9, 13, 14, 15, 21, 23 и 25 Учтепинского района.

ЖКХ